2022/08/15 | 19:09 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: كتب مشعان الجبوري..المسلة – متابعة – وكالات النص الذي يتضمن اسم...

ظهرت المقالة مشعان يدعم الانتخابات المبكرة كي يتخلص من العجي أولاً على المسلة.

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