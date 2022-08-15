حريق ضخم بمصنع للثلاجات جنوب حيفا

2022/08/15 | 19:10 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اندلع اليوم الاثنين، حريق ضخم في مصنع للثلاجات بمدينة الطيرة جنوبي مدينة حيفا، فيما تعمل فرق الإطفاء على محاصرة النيران وإخماد الحريق.

وقال الناطق بلسان سلطة الإطفاء والإنقاذ للإعلام العربي: “تعمل طواقم الإطفاء والإنقاذ على اخماد حريق شب في مصنع بمدينة الطيرة بالقرب من شارع 6، حيث أتى الحريق على برادات بداخل المصنع وشاحنتين كانتا مركونتين بالقرب من المكان”.

وأكد أنه “لم يبلغ عن إصابات، ويجري تحقيق لمعرفة أسباب اندلاع هذا الحريق”.

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