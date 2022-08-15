الصحة تعلن الموقف الوبائي الأسبوعي لكورونا في العراق

2022/08/15 | 19:10 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، الموقف الوبائي لجائحة كورونا خلال الفترة (8 – 13 آب) في عموم العراق.وقالت الوزارة في بيان، إنها سجلت خلال الأسبوع الماضي 3035 إصابة جديدة، مقابل تماثل 11014 حالة للشفاء، و 12 حالة وفاة بالفيروس.

وأشارت إلى تلقي 41766 شخصاً للقاح الجائحة في عموم البلاد خلال الفترة المذكورة.

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