زيباري: الاحتقان السياسي بلغ ذروته ولنستفيد من التاريخ

2022/08/15 | 19:11 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحروب الاهلية لا تحدث بقرارات قيادية.

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