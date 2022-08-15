2022/08/15 | 19:25 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هل وقع السيد مقتدى الصدر في الفخ ؟) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: SD2ac6-2NY8
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هل وقع السيد مقتدى الصدر في الفخ ؟) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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