2022/08/15 | 20:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني تسهم 9 دول عربية بقوة عالميا في إنتاج الهيدروجين الأخضر وحماية البيئة؛ لدوره في خفض انبعاثات الكربون المسببة لارتفاع درجة حرارة الأرض وتوحش المناخ.وهذه الدول تشكل مستقبل إنتاج الهيدروجين الأخضر في الشرق الأوسط، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العراق من ضمنها..



9 دول عربية تشكل مستقبل انتاج الهيدروجين الأخضر في الشرق الاوسط المركز الخبري الوطني.

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