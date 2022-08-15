النزاهة النيابية تفتح تحقيقا باعتداء القوات الامنية على المتظاهرين امام التعليم

2022/08/15 | 20:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادأعلنت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الاثنين، عزمها فتح تحقيق بعد اعتداء القوات الأمنية على الطلبة المتظاهرين امام وزارة التعليم، داعية الوزير إلى التدخل واحتواء الامر.وقال عضو لجنة النزاهة احمد الربيعي في حديث لـ(بغداد اليوم) ان "التظاهرات جاءت للمطالبة بالتوسعة للمقاعد للدراسات العليا 2022 - 2023 وبتالي فهذا حق لهم وسيعود بالنفع على التطور العلمي في البلد".واضاف ان "الوزارة مطالبة بالتعاطي بإيجابية مع المطالب وليس الذهاب بالاعتداء عليهم"، مشيرا الى ان "التحقيق الذي ستجريه الجهات المعنية سيقدم المتسببين إلى القضاء".

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