الكشف عن تفاصيل إجتماع الاطار التنسيقي في منزل العامري

2022/08/15 | 20:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادكشف عضو تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، اليوم الاثنين، عن الهدف من اجتماع قادة الإطار التنسيقي اليوم، مبينا انه سيناقش جولة العامري ومباحثات حل الازمة السياسية.وقال الفتلاوي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "اجتماع قادة الإطار التنسيقي في منزل زعيم تحالف الفتح هادي العامري يبحث الجولة التي اجراها الاخير وما اسفرت لقاءاته مع القيادات السنية والكردية حول تشكيل الحكومة ".وأضاف ان "الاجتماع يبحث ايضا التوصل الى حل للأزمة السياسية الحالية بالاتفاق مع جميع القوى والكتل السياسية".

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