العراق يعلن موقفه الوبائي الأسبوعي للجائحة - عاجل

2022/08/15 | 20:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، الموقف الوبائي الأسبوعي لجائحة كورونا في عموم البلاد.

وذكرت الوزارة، في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنها "سجلت خلال الأسبوع الماضي 3035 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما تماثل 11014 من الأشخاص للشفاء".

وأضاف البيان انه "تم تسجيل 12 حالة وفاة في عموم محافظات البلاد"، لافتا إلى أن "الاشخاص الذين تلقوا اللقاح خلال الأسبوع بلغ عددهم 41766".

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