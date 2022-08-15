قحطان جثير: القوة الجوية سيكون مميزاً هذا الموسم

2022/08/15 | 20:04 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع - حسين عمارأكد المدير الفني لنادي القوة الجوية لكرة القدم قحطان جثير، اليوم الإثنين، أن فريق النادي سيكون مميزاً في الموسم المقبل من الدوري الممتاز.وقال جثير لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "طموحنا أن نكون من الفرق المنافسة لفرق الشرطة والزوراء والطلبة، ونأمل تجاوز الصعوبات، وسيكون فريقنا مميزاً في هذا الموسم".وأضاف، أنه "من المؤكد أن الخيارات هي خياراتنا، وقائمة الاسماء تمت بدقة والإضافة ستكون جيدة بالنسبة للاعبين حسب المراكز التي نحتاجها وهؤلاء اللاعبين يكونون قوة إضافية للفريق".وتابع جثير أننا "تعاملنا مع كيان ومع نادي ونادي القوة الجوية يبقى نادياً كبيراً ولاعبينا تم توقيع عقودهم مع مقر الإدارة، وفريق الجوية يعد ملح الدوري ولا يمكن أن يكون دورياً من دون فريق الجوية".

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