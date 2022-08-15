2022/08/15 | 20:06 - المصدر: المسلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/المسلة: كتب هوشيار زيباري..
المسلة – متابعة – وكالات النص الذي يتضمن اسم...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زيباري يلمح لحرب أهلية: الاحتقان السياسي وصل ذروته) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
المسلة – متابعة – وكالات النص الذي يتضمن اسم...
ظهرت المقالة زيباري يلمح لحرب أهلية: الاحتقان السياسي وصل ذروته أولاً على المسلة.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زيباري يلمح لحرب أهلية: الاحتقان السياسي وصل ذروته) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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