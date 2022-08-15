رابطة دعم القضاء العراقي تدعو الى جعل الدستور المرجع الأعلى

2022/08/15 | 20:06 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: دعت رابطة دعم القضاء العراقي، 08/15/2022، جميع مكونات الشعب العراقي والإطراف السياسية والقادة والناشطين...

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