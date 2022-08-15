اتهامات بـ “التعري” تطال فنانة كويتية

2022/08/15 | 20:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أثارت الفنانة الكويتية هند البلوشي جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب مشهد تمثيلي في مسلسل ست الحسن، اعتبر البعض وجوده في العمل غير مبرر.

ووصف بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي المشهد بـ ” التعري”، وفيما هاجمها البعض اتجه آخرون لتبرير الهدف من المشهد الدرامي في العمل.

الملكة هاجمين عليها عشان المشهد الايكونيك هذا 🤭 استمري راح ندعمك يالكوين 🤍 #هند_البلوشي pic.twitter.com/pFPoalBhhI

— LEON (@IINFERIIA) August 14, 2022

ولم ترد الفنانة الكويتية على الانتقادات التي طالتها، وعمدت إلى نشر مشاهد من كواليس تصوير العمل على موقع التواصل الاجتماعي”انستغرام” و كتبت :”انتهت حكاية وتركت وراها أصداء جميلة وتثلج الصدر، شكرا جمهوري الغالي على تقديركم وثنائكم وصدق مشاعركم ردود أفعالكم أدخلت سعادة حملتني مسؤولية كبيرة وإن شاء الله القادم أجمل”.

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