دعوة من تحالف “عزم” لتحالف “تقدم” للتعاون من أجل توحيد الرؤى والأهداف

2022/08/15 | 20:11 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا تحالف “عزم” بزعامة مثنى السامرائي، اليوم الاثنين، تحالف تقدم، الذي يتزعمه خميس الخنجر، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، إلى حوار مشترك بين الطرفين.

وقال تحالف “العزم” في بيان تلقت “خبر برس” (واخ) نسخة منه، إنه “انطلاقاً من المسؤولية الوطنية، والاجتماعية، والتزاماً بتعهداتنا أمام جماهيرنا التي تنظر الإيفاء بالوعود التي قطعت لها قبل الانتخابات، ونظراً للظروف الصعب الذي تعاني منه مناطقنا المحررة، وأهمية العمل المشترك لإعادة النازحين، وإعادة إعمار المناطق التي دمرها الإرهاب وكل ما يتطلب لأجله توحيد الجهود وتركيز الأهداف، فإننا ندعو الكتل والشخصيات السياسية والنيابية في المحافظات المحررة، إلى البدء بحوار سياسي واجتماعي جاد، يهدف إلى تذوب الجمود السياسي بين هذه الأطراف ووضع خارطة طريق مشتركة، لتحقيق متطلبات المرحلة الحالية والمقبلة، والتفاهم على الخطوط العامة، لإنجاز المصالح المتعلقة بهذه المحافظات”.

وأضاف أن “تحالف العزم يجد الفرصة سانحة لدعوة صادقة ومخلصة للإخوة في تحالف تقدم النيابي والنواب المستقلين لهذا الحوار، والتعاون والتفاهم من أجل توحيد الرؤى والأهداف والتصورات”.

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