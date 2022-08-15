جفاف الأهوار في قضاء المجر الكبير يهدد الأهالي بالنزوح.. وتظاهرات يشهدها القضاء

2022/08/15 | 20:11 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تظاهر العشرات من مواطني قضاء المجر الكبير، جنوبي محافظة ميسان، اليوم الاثنين، للمطالبة بتوفير حصة مائية للأهوار التي تعرضت للجفاف.

ونظّم المتظاهرون، الذين جاءوا من ناحية الخير، ومنطقة نهر العز، التابعة لقضاء المجر الكبير، وقفة احتجاجية أمام مديرية الموارد المائية في مدينة العمارة مركز محافظة ميسان، بعد جفاف أهوار مناطقهم من بينها، هور الصحين والصيكر والنكارة وأبو صبور وغيرها.

وقال متظاهرون أننا “نعيش على خيرات الأهوار، ونربي جواميسنا على نباتاتها المائية، وبعد أزمة الجفاف تغيّرت الموازين، وبتنا مهددين بالنزوح بعد دمار الثروتين النباتية والحيوانية التي كانت تعيش في الأهوار، ونطالب من جميع الجهات المعنية بإيجاد حلول تخرجنا من هذه الأزمة”.

ورفع المتظاهرون لافتات تضمنت مطاليبهم، فيما رددوا الأهازيج الشعبية المطالبة بحقوقهم.

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