بعد بيع حمولتها مرات عدة..

2022/08/15 | 20:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السفارة الأوكرانية في بيروت، الاثنين، أن أول سفينة حبوب غادرت أوكرانيا بموجب اتفاق خلال الحرب، أعيد بيع حمولتها مرات عدة، ولا توجد الآن معلومات عن موقعها أو وجهتها.

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