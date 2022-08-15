إصابة اكثر من 3 الاف شخص بكورونا خلال أسبوع

2022/08/15 | 20:13 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت 12 حالة وفاة.

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