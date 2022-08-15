بوتين: روسيا مستعدة لتزويد حلفائها بأحدث المعدات العسكرية وتدريب الجنود الأجانب

2022/08/15 | 20:22 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال حفل افتتاح "جيش 2022"، الإثنين، إن روسيا مستعدة لتزويد الدول الحليفة في أمريكا اللاتينية وآسيا وأفريقيا بمعدات عسكرية، وإن موسكو منفتحة على تدريب المقاتلين الأجانب.

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