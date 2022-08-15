بغداد وبراغ تبحثان تعزيز العلاقات الثنائية في قطاع النفط والطاقة

2022/08/15 | 20:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أكد وزير النفط احسان عبد الجبار إسماعيل، الاثنين، أهمية العمل على تعزيز فرص الاستثمار للشركات العالمية الرصينة في القطاع النفطي العراقي.

وقالت وزارة النفط في بيان، إن "وزير النفط احسان عبد الجبار إسماعيل استقبل سفير الجمهورية التشيكية في بغداد بيتر شتيبانيك، وجرى خلال اللقاء بحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في قطاع النفط والطاقة".

وأشاد إسماعيل، بـ"العلاقات العراقية - التشيكية وأهمية العمل على تعزيز فرص الاستثمار للشركات العالمية الرصينة في القطاع النفطي العراقي، وبما يخدم المصالح المشتركة".

من جانبه، عبر السفير التشيكي عن "رغبة بلاده بتعزيز افاق التعاون المشترك مع العراق في كافة المجالات"، مشيراً الى "الدور الفاعل للشركات التشيكية في تأهيل عدد من الوحدات الفنية والانتاجية في عدد من المصافي العراقية".

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