2022/08/15 | 20:55 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: UT-eN22aRxI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مخمور يقتحم منزل صحفية عراقية ويعتدي عليها بالضرب المبرح) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مخمور يقتحم منزل صحفية عراقية ويعتدي عليها بالضرب المبرح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).