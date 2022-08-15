الاتحاد العراقي يصدم جماهيره ويبدد حلم المدرب الأجنبي

2022/08/15 | 20:56 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المنتخب العراقي لم يتأهل لمونديال قطر (الاتحاد العراقي لكرة القدم)

يبدو أن حلم قيادة منتخب العراق لكرة القدم من مدرب أجنبي بات بعيد المنال، بعد تصريحات خرج بها رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، وزير الشباب والرياضة، عدنان درجال.

وقال درجال في مؤتمر صحافي عقد الإثنين في العاصمة بغداد: "الاتحاد متخوف من الوضع السياسي، وحاليا لا نستطيع أن نجبر أي أحد بالمجيء إلى العراق في ظل الوضع السياسي الراهن".

وأضاف "اتحاد الكرة متخوف أيضاً من التعاقد مع مدرب أجنبي.



كيف سيأتي المدرب للعراق في حال تأزمت الأوضاع، لهذا من الصعب أن نتعاقد مع مدرب أجنبي ونحن أنفسنا لا نعرف إلى أين الوضع متجه في البلد".

وختم حديثه بالقول "لو فرضا أننا وقعنا مع المدرب الأجنبي وحدث بعدها طارئ، ولا نعرف الظروف، فكيف ستكون الأمور، وكيف نجبره أن ياتي هنا؟ ولهذا من الصعب التعاقد مع مدرب أجنبي في هذه الظروف".

ويقترب الاتحاد العراقي من منح مدرب المنتخب الأولمبي راضي شنيشل، مهمة قيادة الوطني ببطولة الأردن الودية المقرر إقامتها في سبتمبر/ أيلول القادم، حيث سيتم الزج بجميع اللاعبين المغتربين لتجربتهم، مع منح الفرصة لبعض العناصر الشبابية.

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وسيقابل المنتخب العراقي نظيره العُماني ببطولة الأردن الرباعية الودية، في 23 أيلول، فيما يواجه منتخب الأردن نظيره السوري، على أن تقام المباراة النهائية ومباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في 26 من الشهر نفسه.

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