فقدان الاتصال مع اول سفينة حبوب غادرت أوكرانيا

2022/08/15 | 21:03 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت السفارة الأوكرانية في بيروت، اليوم الاثنين، أن أول سفينة غلال تغادر أوكرانيا بموجب اتفاق خلال الحرب أعيد بيع حمولتها عدة مرات، ولا توجد الآن معلومات عن موقعها أو وجهتها.وقالت السفارة في بيان صادر بالإنجليزية “مهمتنا كانت إعادة فتح المواني البحرية لشحن الغلال وقد تم ذلك بالفعل”، مضيفة أنه حتى الآن غادر أوكرانيا أكثر من 450 ألف طن من المنتجات الزراعية منذ التوصل لاتفاق بوساطة تركيا والأمم المتحدة مع كل من روسيا وأوكرانيا”.

واوضحت أن “السفينة رازوني هي أول سفينة تغادر أوكرانيا بموجب الاتفاق، اجتازت التفتيش بنجاح في إسطنبول قبل الإبحار نحو وجهتها”.

وبينت السفارة الى انه “ليس لدينا أي معلومات عن موقع السفينة أو وجهتها.



لدينا أيضا معلومات تفيد بأنه تم إعادة بيع الحمولة عدة مرات بعد ذلك.



لسنا مسؤولين عن (السفينة) والبضائع، خاصة بعد مغادرتها أوكرانيا، وبعد مغادرتها مجددا من ميناء أجنبي”.

يشار إلى أن “السفينة رازوني التي ترفع علم سيراليون، والتي غادرت أوديسا في الأول من آب، أبحرت عبر البحر الأسود حاملة ذرة أوكرانية، اجتازت تفتيشا في تركيا.

وكانت متجهة في البداية إلى لبنان حاملة 26000 طن متري من الذرة لتغذية الدجاج.



إلا أن مشتري الذرة في لبنان رفض قبول الشحنة، بسبب تسليمها في تاريخ متأخر عن المتفق عليه.

ولم يتم تشغيل جهاز التعقب في السفينة رازوني خلال الأيام الثلاثة الماضية، وكانت قد ظهرت قبالة الساحل الشرقي لقبرص عند آخر إرسال.

كما لم يتضح ما إذا كانت السفينة رازوني قد أوقفت جهاز التعقب، لأنها كانت متجهة إلى ميناء في سوريا، حليفة روسيا.

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