2022/08/15 | 21:03 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) يوم الأحد إن اختبار وزير الدفاع الأمريكي أوستن أثبت إصابته بفيروس كورونا.

وأضاف البنتاغون أنها للمرة الثانية هذا العام التي يصاب فيها الوزير بالفيروس.

وأشارت الوزارة إلى أن آخر اتصال شخصي له مع الرئيس جو بايدن كانت في 29 يوليو.

وفي الثالث من يناير 2022، أعلن لويد أوستن إصابته بفيروس كورونا.

وقال حينها في عدة تغريدات على موقع “تويتر” إن الأعراض ظهرت عليه أثناء تواجده في منزله في عطلة، وأنه عزل نفسه بالمنزل بعد معرفته بذلك.

وأفاد في ذلك الوقت بأن لديه أعراض خفيفة ويتبع تعليمات طبيبه.

وصرح وزير الدفاع الأمريكي في يناير بأنه تلقى جرعتين من لقاح كورونا كما حصل على جرعة معززة أوائل أكتوبر 2021 وهي ما جعلت أعراض الإصابة خفيفة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إصابة وزير الدفاع الأمريكي بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إصابة وزير الدفاع الأمريكي بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).