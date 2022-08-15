2022/08/15 | 21:09 - المصدر: ايرث نيوز

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ظهرت المقالة مديرية الدفاع المدني تزف بشارة لمنتسبيها المفسوخة عقودهم أولاً على ايرث نيوز.

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