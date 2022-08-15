لجنة تظاهرات الشعب يحمي الدولة تدعو جماهيرها للاستعداد للتظاهر

2022/08/15 | 21:10 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… دعت اللجنة المنظمة لتظاهرات الشعب يحمي الدولة، الاثنين، جماهيرها الى الاستعداد للتظاهر من جديد من دون تحديد الزمان والمكان.وذكرت اللجنة في بيان تلقته /المعلومة/، ان “جماهير شعبنا مدعوين للإستعداد العالي والجهوزية التامة للانطلاق بتظاهرات جماهيرية كبرى تحفظ للعراقيين دولتهم وتحقيق مطالبهم بالإسراع في تشكيل حكومة خدمة وطنية كاملة الصلاحيات قادرة على رفع […]

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