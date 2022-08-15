2022/08/15 | 21:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني نشر صالح محمد العراقي المعروف بوزير زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الاثنين، توجيهات تحشيدًا لتظاهرات يوم السبت المقبل .وكتب الصدر في تدوينة وجهت لمتظاهري التيار من سبع نقاط وهي: ١- […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الصدر ينشر توجيهات تحشيداً لتظاهرات السبت المركز الخبري الوطني.

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