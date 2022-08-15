2022/08/15 | 21:15 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: v1C0dTsk8zg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. البصرة.. ندوة حوارية حول المخاطر النفسية والأمنية للمخــ*درات على المجتمع) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. البصرة.. ندوة حوارية حول المخاطر النفسية والأمنية للمخــ*درات على المجتمع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).