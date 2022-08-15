شاهد بالفيديو.. حصاد الرشيد 2022/8/15



شاهد بالفيديو.. حصاد الرشيد 2022/8/15
2022/08/15 | 21:15 - المصدر: قناة الرشيد
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: 8tiBQHQ90bI

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