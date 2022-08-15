تحرك عراقي لإنشاء مناطق حرة اقتصادية

2022/08/15 | 22:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أكدت هيئة المناطق الحرة، الاثنين، أن العراق مهيأ لإقامة مناطق حرة، ووجود كل عوامل النجاح، فيما أشارت إلى وجود توجه لإنشاء مناطق حرة مجاورة لمطاري بغداد والنجف الأشرف.

وقال مدير هيئة المناطق الحرة منذر عبد الأمير أسد في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، إن "العراق مهيأ وكل عوامل النجاح موجودة لإقامة مناطق حرة صناعية أو تجارية أو متعددة النشاطات".

وأضاف، أن "الهيئة لديها خطة تم تصديقها من مجلس الإدارة لإنشاء مناطق حرة مجاورة لمطار بغداد الدولي ومطار النجف الدولي ومنطقة حرة على الحدود العراقية الأردنية، وهي جزء من المدينة الاقتصادية المشتركة وهذه ستكون من أهم المشاريع المستقبلية وكذلك العمل على فتح مناطق حرة بالقرب من الحدود العراقية - السعودية".

وأشار، إلى أن "من المهم إنشاء المناطق الحرة بالقرب من محاور الطرق الخارجية وهذا يدعم عملية التبادل التجاري والتنمية التجارية الخارجية".

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