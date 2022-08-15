2022/08/15 | 22:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني دعت مديرية الدفاع المدني، اليوم الاثنين، منتسبيها المفسوخة عقودهم إلى مراجعتها لغرض اعادتهم للخدمة .وقالت المديرية في بيان تلقاه /المركز الخبري الوطني/، “الى كافة المنتسبين المفسوخة عقودهم من المطرودين والمفصولين […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بشرى للمفسوخة عقودهم من الدفاع المدني المركز الخبري الوطني.

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