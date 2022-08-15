أتحاد الكرة يقرر ايقاف حسين العنكوشي من مزاولة العمل الرياضي

2022/08/15 | 22:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني قرر الاتحاد العراقي بكرة القدم، اليوم الاثنين ،معاقبة رئيس نادي الديوانية حسين العنكوشي، بالإيقاف عن العمل الرياضي لمدة عام مع غرامة 5 ملايين دينار عراقي نتيجة تسببه بأحداث الشغب في مباراة الديوانية […]

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