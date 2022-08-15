2022/08/15 | 22:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت النائبة عالية نصيف نواب بغداد الى

تشكيل لجنة تحقيقية للوقوف على حقيقة

تعيين أعداد جديدة من المحاضرين في

بغداد بتواريخ قديمة.

وقالت في بيان حصلت وكالة نون الخبرية

عليه اليوم :" وصلتنا شكاوى من

ا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عالية نصيف تكشف عن تعيين أعداد كبيرة من المحاضرين الجدد بتواريخ قديمة وتدعو للتحقيق) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عالية نصيف تكشف عن تعيين أعداد كبيرة من المحاضرين الجدد بتواريخ قديمة وتدعو للتحقيق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).