حزب بارزاني يقدم حلاً لإنهاء الانتهاكات التركية المتكررة شمال العراق

2022/08/15 | 22:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم_أربيل

قدم عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني سعيد ممو زيني، اليوم الاثنين، حلاً لانهاء الانتهاكات التركية شمال العراق.

وقال ممو زيني في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "وجود حزب العمال يعطي حجة وذريعة للأتراك للاستمرار بقصفهم ووجود الجيش التركي في مناطق إقليم كردستان".

وأضاف أن "على حزب العمال ترك مواقعه والانسحاب وأن لايجرنا للاقتتال الكردي، وتكرار هجماته على البيشمركة وعلى المصالح العامة عمل مشين، يجب التصدي له".

هذا وتعرضت مدن شمال العراق إلى انتهاك تركي أثر قصفها أكثر من مرة وسط صمت وتجاهل حكومي.

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