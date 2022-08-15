أعراض اكتئاب الأطفال واسبابه

2022/08/15 | 22:05 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يمكن أن يشير إلى اكتئاب الطفل- الغثيان.

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