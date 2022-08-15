"حبس نفسه".. والدة مهاجم سلمان رشدى تكشف سر رحلة لبنان

2022/08/15 | 22:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت والدة هادي مطر، المهاجم الذي طعن الكاتب البريطاني سلمان رشدي، لموقع "ديلي ميل" إن ابنها عاد "متغيّرا" وأكثر تدينا، من رحلة قام بها عام 2018 إلى لبنان، موطن عائلته.

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