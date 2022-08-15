مُتهمَين إثنَين بقبضة القوات الأمنية يقومان باغواء المواطنين لبيع أعضائهم البشرية

2022/08/15 | 22:07 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القت القوات الأمنية القبض على متهمين إثنين يقومان باغواء المواطنين لبيع أعضائهم البشرية في بغداد.

وذكر بيان لوزارة الداخلية، أن “مديرية مكافحة اجرام بغداد القت القبض على متهمين أثنين يقومان بأغواء المواطنين ببيع اعضائهم البشرية، الكلى، في إحدى الدول المجاورة للعراق مقابل مبلغ من المال قدره (١٢) مليون دينار.

واضافت أنه “تم القبض عليهما بالجرم المشهود، ولدى إجراء التحقيق معهما أعترفا بقيامهما بالمتاجرة بالأعضاء البشرية مقابل مبالغ مالية.

وأشارت الى أنه “تم تدوين أقوالهما بالإعتراف ابتدائيا وقضائيا، وقرر قاضي التحقيق توقيفهما وفق أحكام المادة (١٨) من قانون عمليات زراعة الاعضاء البشرية لينالا جزائهما العادل”.

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