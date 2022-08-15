أسلحة ومقذوفات حربية تعثر عليها الشرطة الاتحادية في كركوك وسامراء

2022/08/15 | 22:07 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الشرطة الاتحادية العثور على أسلحة ومقذوفات حربية في كركوك وسامراء.

وذكرت في بيان أن “قوة من اللواء الآلي الثالث للفرقة وبإشتراك الجهد الإستخباري والطائرات المسيرة نفذت واجب تفتيش وتطهير في منطقة وادي ابو خناجر، بمحافظة كركوك، أسفرت العثور على أسلحة وأعتدة متنوعة.



واضافت، أن “قوة من اللواء السابع عشر عمليات الفرقة الرابعة بالإشتراك مع مفارز استخبارات اللواء وكتيبة هندسة ميدان الفرقة نفذت عملية تفتيش منطقة، المراسمة، للبحث عن المطلوبين وبسط سلطة القانون ضمن قاطع عمليات سامراء.

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