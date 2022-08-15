شاهد.. رجال الإطفاء الإسبان يكافحون حرائق الغابات الخطيرة في فالنسيا

2022/08/15 | 22:11 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجبرت حريق الغابات، الذي بدأت بعد عاصفة رعدية، 1000 شخص على ترك منازلهم.

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