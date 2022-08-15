المركزي العراقي ينفي منح مبالغ مالية للمواطنين

2022/08/15 | 22:16 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: نفى البنك المركزي العراقي، اليوم الاثنين، منح مبالغ مالية للمواطنين، فيما حذر ضعاف النفوس من محاولة الاحتيال على المواطنين.وقال البنك المركزي في بيان له اليوم الإثنين إن "أخبارا مزيفة انتشرت خلال الأيام الماضية على وسائل التواصل الاجتماعي …

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