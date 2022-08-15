الكهرباء تعلن إدخال محطة الأعظمية التحويلية للخدمة

2022/08/15 | 22:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الإثنين، عن إدخال محطة الأعظمية التحويلية إلى الخدمة، فيما أشارت إلى مباشرتها شمول قراء المقاييس بقرار 315.وقال المتحدث الرسمي للوزارة أحمد موسى في تصريح للعراقية الإخبارية تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الوزارة أنجزت محطة الاعظمية 132 التحويلية وتم إدخالها للخدمة"، مبينا ان "هذه المحطة ضمن جملة محطات تحويلية أدخلت للعمل في بغداد لفك الاختناقات ومعالجة انخفاض الفولتيات وزيادة ساعات تجهيز الكهرباء في مناطق شمال بغداد".وأضاف، أن "هذه المحطة هي واحدة من جملة مشاريع ستدخل الخدمة في الأيام المقبلة"، مشيرا إلى أن "هذه المحطة ستزيد من ساعات التجهيز وتحقق الاستقرارية في مناطق شمال بغداد وهي الاعظمية وحي تونس والصليخ والقاهرة والكريعات وافاق عربية وصولا الى شارع الـ600".وتابع أن "من جملة المشاكل الرئيسية التي عاقت تنفيذ خطتنا بشكل كامل هي قلة التخصيصات، حيث ان خطتنا تتضمن إضافة 7 آلاف ميغا واط خلال هذه السنة ولكن تمكنا من زيادة 4 آلاف ميغاواط فقط".وبشأن قراءة بعض المقاييس بشكل خطأ، ذكر موسى ان "الوزارة أمضت بحل استراتيجي من خلال إعداد دراسة متكاملة للمضي بالتحول الى المقياس الإلكتروني الذكي الذي يقلل الاستهلاك بأوقات الذروة، إضافة الى تأهيل شبكة التوزيع بشكل نظامي وتعظيم موارد الجباية وإزالة التجاوزات".وعن قرار مجلس الوزراء شمول قراء المقاييس بقرار 315، أكد موسى أن "وزير الكهرباء وقع اليوم على قرار شمول قراء المقاييس بالقرار 315"، لافتا إلى أن "القرار تم تعميمه على باقي شركاتنا وتمت المباشرة بلإجراءات اللازمة لشمولهم".

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