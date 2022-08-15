2022/08/15 | 22:20 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: cAuHU3t3deo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تحالـف العـزم يرســم خــارطة طريـق فــي المــدن المحــررة) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تحالـف العـزم يرســم خــارطة طريـق فــي المــدن المحــررة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).