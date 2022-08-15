2022/08/15 | 22:21 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: محمد جواد الميالي خمسة سنوات كانت كافية لداروين لرحلته في أنحاء الأرض، لتقدم بعدها...

ظهرت المقالة التطور الفكري..



والإنسان العاقل أولاً على المسلة.

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