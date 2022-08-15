2022/08/15 | 22:21 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: حيدر الموسوي يتشارك اغلبية الشعب على مختلف مشاربهم وانتمائهم بنفس المطالب والأفكار فلا يختلف...

ظهرت المقالة الأغلبية بمنأى عن النزاع الجاري أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأغلبية بمنأى عن النزاع الجاري) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأغلبية بمنأى عن النزاع الجاري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).