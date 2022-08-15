2022/08/15 | 23:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت لجنةُ الانضباط في الاتحاد

العراقي لكرة القدم، اليوم الاثنين،

جملةً من القرارات بشأن مباراة

الديوانية والشرطة، من بينها منع نادي

الديوانيّة من اللعبِ على ملعبه لعدمِ

توفرِ شُروط الأمن والسلامة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اتحاد الكرة يقرر منع نادي الديوانية من اللعب على ملعبه مع تغريمه ومعاقبة حسين العنكوشي) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اتحاد الكرة يقرر منع نادي الديوانية من اللعب على ملعبه مع تغريمه ومعاقبة حسين العنكوشي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).