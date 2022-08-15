اختتام برنامج (قيادات طلابية) للطالبات الجامعيات في كربلاء المقدسة

2022/08/15 | 23:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انهى قسم تطوير الموارد البشرية اليوم

الإثنين برنامجه التدريبي الذي حمل

عنوان (قيادات طلابية) قدمته كوكبة من

مدربات القسم على قاعة مجمع سيد الشهداء

الخدمي في كربلاء.





وقالت مسؤولة وحدة التدريب النسوي

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