2022/08/15 | 23:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني نفى مكتب الاعلام في الرئاسة ما بثته مساء اليوم محطة “الحدث” التلفزيونية وموقع “العربية – نت” من ان الرئيس عون أصدر مرسوما منح بموجبه الجنسية اللبنانية للسيدة زينب سليماني ابنة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الرئاسة اللبنانية تنفي منح الجنسية لزينب سليماني المركز الخبري الوطني.

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