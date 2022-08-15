2022/08/15 | 23:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم/ فاضل ميراني بصفتي پيشمركة في حزبنا فأن كتابتي لمقال عن ذكرى تأسيس الحزب توجب عليّ ان افتتح بكلمات هي نداء درجنا عليه في بياناتنا النضالية، حيث نتوجه لمصادر شرعيتنا،وعليه ابدأ: شعبنا في اجزاء كردستان […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص 16 آب ..



ذكرى ومضامين مسار وإتجاه المركز الخبري الوطني.

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