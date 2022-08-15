طقس العراق .. ارتفاع بدرجات الحرارة لــــ الاسبوع الحالي

2022/08/15 | 23:05 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس

أعلنت الأنواء الجوية، الاثنين، حالة الطقس في البلاد للأسبوع الحالي، فيما توقعت ارتفاعاً بدرجات الحرارة بدءاً من الأربعاء.

وأن "طقس البلاد ليوم غد الثلاثاء سيكون صحواً الى غائم جزئي في المنطقتين الوسطى والجنوبية، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة ل...

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