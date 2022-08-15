2022/08/15 | 23:07 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… أعلنت هيئة السلامة الصحية في بريطانيا أن سير تفشي جدري القردة في البلاد “يظهر مؤشرات على تباطؤه”، فيما من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان هذا التراجع سيستمر.وقالت الهيئة في بيان إن السلطات تسجل نحو 29 إصابة جديدة بجدري القردة يوميا، مقارنة بنحو 52 حالة يوميا خلال الأسبوع الأخير في يونيو، مشيرة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انحسار تفشي جدري القردة في بريطانيا) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انحسار تفشي جدري القردة في بريطانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).