"صلاح تبّرع للكنيسة".. كيف رد نجيب ساويرس على متابعة طالبته بالتبرع؟

2022/08/15 | 23:14 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رد رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس على لإحدى متابعي حسابه في تويتر عندما سألته عن سر عدم إعلانه التبرع لصالح لإعادة إعمار كنيسة "أبوسيفين" في حي إمبابة شمالي الجيزة، التي راح ضحيته اندلاع حريق فيها 41 شخصًا، الأحد.

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